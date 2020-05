Kusej: München ist ein weites Land

Dann trug er seinem Kollegen Hartmann ein mediales Match an, indem er laut darüber nachdachte, Wiener Stars wie Birgit Minichmayr und Nicholas Ofczarek abzuwerben (was schon deshalb nicht möglich ist, weil sich große Namen nicht mehr exklusiv an ein Haus binden lassen). Auch die Wahl des Stückes ist eine Kampfansage: "Das weite Land" hatte vor einer Woche auch an der Burg - wenig erfolgreich - Premiere.



Inzwischen geben sich sowohl Kušej als auch Hartmann friedfertiger. Theaterbesucher "reisen nicht von Wien nach München, um zu vergleichen, oder umgekehrt", sagte Hartmann im KURIER. Und Kušej erklärte zwar, er sehe die Konkurrenzsituation "sportlich", ergänzte aber: "Wir machen in München sicher nicht Theater für oder gegen Wien."



Die Eröffnungspremiere ist auch aus österreichischer Sicht spektakulär: Tobias Moretti - sein "Ottokar" an der Burg in Kušejs Regie ist noch in bester Erinnerung - spielt die Traumrolle des Hofreiter. Der oft als "Regie-Wüterich"

bezeichnete Kušej kündigte an, er wolle nicht "wahnsinnig originell" sein, sondern "ganz altmodisch ein psychologisches Stück mit einer Geschichte erzählen. Man muss nicht immer alles dekonstruieren." Ungewöhnlich ist auch die zweite Premiere: Bei "Eyjafjallajökull-Tam-Tam" - es spielt auf einem wegen der Vulkanasche gesperrten Flughafen - kommt das gesamte Ensemble zum Einsatz. Im Spielplan gibt es auffallend viel Zeitgenössisches. Kušej betont, er möchte Stücke auf die Bühne bringen, und nicht dramatisierte Romane oder Filme (auch das kann man als Spitze gegen Hartmann entschlüsseln).



In einem Interview mit der deutschen Presseagentur ließ Kušej der heimischen Kulturpolitik schöne Grüße ausrichten: Diese sei "streng zentralistisch geführt", nicht "wirklich visionär" sowie "nicht aufregend".