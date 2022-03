Kurt Ostbahn fällt für Stadion-Benefiz wegen Corona aus

Kurt Ostbahn fällt für den geplanten Benefiz-Marathon am Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion aus. "Den Kurtl hat es erwischt. Er ist Corona positiv", teilte Willi Resetarits, der Musiker hinter der Kunstfigur, am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit - und richtete zugleich einen Aufruf an die Fans: "Liebe Damen und Herren, als Botschafter:innen der Kurtologie sehen wir einander am Samstag im Stadion."