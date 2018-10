Yvonne Widler gewinnt Dr. Karl-Renner-Publizistikpreis

Den Renner-Preis für sein Lebenswerk gewann der Journalist Kurt Langbein. Der Preis in der Kategorie Print ging an Reporterin Nina Kreuzinger (Falter) und der Solidaritätspreis an den in der Türkei inhaftierten Österreicher Max Zirngast.

Widler gewann bereits in den vergangenen Jahren für ihre Reportagen und Porträts zu sozial- und gesellschaftspolitisch brisanten Themen mehrere Journalistenpreise. Vor kurier.at arbeitete sie unter anderem für NZZ.at und gründete mit vier weiteren Kollegen das Online-Magazin Paroli.

Die erfreuliche Nachricht erreichte Yvonne Widler am Montag im Krankenbett. Wir gratulieren herzlich und wünschen gute Besserung!