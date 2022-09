KURIER Branchen-ROMYs: Eine große Bühne für bewegende Bilder

Beste Produktion. Erstmals gab es heuer bei den Branchen-ROMYs zwei Auszeichnungen für die beste Produktion, den heimlichen Hauptpreis des Abends. Es gab nämlich bei der Wahl der Sieger durch die bisherigen ROMY-Gewinner die genau gleiche Anzahl an Stimmen für zwei Produktionen „Große Freiheit“ (siehe links) und „Klammer – Chasing the Line“. Und so kann der berühmte Abfahrer einen weiteren Sieg verzeichnen, den Preis für die Beste Produktion (Epo Film, Samsara Film: Jakob Pochlatko, Dieter Pochlatko, Loredana Rehekampff, Andreas Schmied). Hauptdarsteller Julian Waldner hatte bei der KURIER-ROMY-Gala im April schon den Preis als Entdeckung männlich gewonnen.

„Die Wannseekonferenz“

Ebenfalls unter den großen Gewinnern ist der TV-Film „Die Wannseekonferenz“ mit Philipp Hochmair: Das beklemmende Kammerspiel um ein folgenschweres Treffen hochrangiger Nationalsozialisten, für das Hochmair bei der Gala im April den Preis als beliebtester Schauspieler bekam, erhielt die Branchen-ROMYs als Bester Film TV/Stream und für das Beste Drehbuch TV/Stream (von Magnus Vattrodt und Paul Mommertz). „Man muss das weiter erzählen“, betonten Friederich Oetker von Constantin Film und Vattrodt– da es bald keine Zeitzeugen dieser schrecklichen Ereignisse mehr gibt. Die Zukunft sei ein „Angstraum“ geworden. Mit Filmen könne man in Richtung Demokratie und Aufbruch führen – „seid nicht pessimistisch, kämpft“.

"Ein Zeitdokument"

„Marko Feingold – Ein jüdisches Leben“. „Ich bin heute 105 Jahre alt und immer noch am Leben“, sagt Marko Feingold und schaut in die Kamera. Seine Existenz ist tatsächlich ein wahres Wunder, denn Feingold hat vier Konzentrationslager über eine Zeitspanne von sechs Jahren überlebt: „Wahrscheinlich hält mich der Zorn so am Leben.“ „Marko Feingold – Ein jüdisches Leben“ porträtiert einen außergewöhnlichen, 2019 gestorbenen Menschen. Der Film von Blackbox Film (Susanne und Christian Krönes, Florian Weigensamer, Christian Kermer) wurde nun als Beste Doku Kino ausgezeichnet. Feingold war ein „Mahner gegen das Vergessen“, sagte Krönes. Feingold war ein besonder Mensch, und es ist hier „ein Zeitdokument entstanden“.