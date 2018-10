Kunstmarkt im Wandel: Die Hölle hat immer Hochkonjunktur

Doch die Nachfrage von Sammlern ist durch Großausstellungen und prominente Events nur zögerlich zu befeuern. Den Erhebungen der Analystin Clare McAndrew zufolge verzeichnete der Auktionsmarkt europäischer Altmeistergemälde 2017 mit einem Umsatz von 977 Mio. US-$ zwar einen neuen Höchststand, doch das lag an einem einzigen Bild: Wäre das Leonardo da Vinci-Gemälde „ Salvator Mundi“ nicht um 450 Millionen US-$ versteigert worden, hätte sich ein Rückgang von 11 Prozent abgezeichnet.„ Salvator Mundi“ war in vielerlei Hinsicht nicht repräsentativ für den Altmeister-Markt: Der prominente Name überstrahlte alle Fragen der Eigenhändigkeit, des Erhaltungszustands und der Provenienz, die gemeinhin für die Wertschätzung eines historischen Bilds ausschlaggebend sind. Der religiöse Inhalt des Gemäldes wurde zugunsten des Trophäen-Charakters heruntergespielt – konkret wurde das Bild gar nicht in einer Altmeister-, sondern in einer „Zeitgenossen“-Auktion angeboten.