Kunsthaus Graz: Antje Majewski und Freunde

Da haben etwa Superflex diverse "Supereggs" als Reverenz an Pawel Freislers Standardhühnerei aus Stahl aus den 60er-Jahren geliefert. Alejandro Jodorowsky interpretierte das Aus-der-Hand-Geben von Tee mit Goldbarren aus Ton: In der Welt ist alles in Fluss. Eine Idee, die so schon Marcel Duchamp hatte.



Eine Installation von Majewski erinnert an die Entstehung der Buddha-Hand-Zitrone: Ein Mädchen opferte beide Arme, damit daraus eine Suppe für den kranken Vater gekocht werden konnte. Wo der Rest der Suppe ausgeleert wurde, wuchs ein Baum mit Früchten wie Hände ...



Majewski steuert zur Schau auch Bilder über Meteoriten, Muscheln und anderes bei.

In jeder Koje gibt es Videos, in denen die Künstler ihre Intentionen erläutern. Sie sind wichtig. Weil: Ohne sie fehlt einem doch der Durchblick.