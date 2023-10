„kunst.fest.währing“: Ein Marathon am Klavier, Lesungen und Performances

Am Samstag (7. Oktober) startet in Wien ein Festival, das in den kommenden neuen Tagen viel Kunst und Kultur in das Areal der ehemaligen Semmelweisklinik bringen wird. Das Programmheft der neuen Ausgabe des „kunst.fest.währing“ listet über 30 Veranstaltungen und 50 teilnehmende Künstlerinnen und Künstler auf: Es wird bis zum 15. Oktober Konzerte, Lesungen, Performances, Filmvorführungen und Workshops geben. Die meisten Veranstaltungen des Festivals finden an den beiden Wochenenden statt.

Den Auftakt (15.30) macht der italienische Pianist Marino Formenti mit einer zweitägigen musikalischen Dauerperformance. Der Wahlwiener, der von der LA Times bereits als „Glenn Gould des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet wurde, beweist mit einer 48-stündigen Marathon-Performance am Klavier seinen musikalisch langen Atem. Am Sonntagabend (8. 10.) werden ab 19.30 Großmütterchen Hatz aufspielen.

Am zweiten Wochenende lädt die für den deutschen Buchpreis nominierte Autorin Teresa Präauer zur Lesung: Sie wird am 14. 10. (18 Uhr) ihr Buch „Kochen im falschen Jahrhundert“ präsentieren. Dazu wird Juliane Fessl von „Die Markthummel“ für das Publikum aufkochen (nur mit Anmeldung unter kunstfestwaehring.at möglich). Zum Abschluss laden die Autorinnen Stefanie Sargnagel, Barbi Marković und Maria Hofer zur Gruppenlesung (11 Uhr).

Mehr Infos zu den Veranstaltungen finden Sie hier.