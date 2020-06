Kunstbiennale: Poledna vertritt Österreich

Der Künstler, der vorrangig mit Filminstallationen arbeitet, kam im Zuge eines MAK-Schindler-Stipendiums 1999 nach Los Angeles und lebt seither dort. Seine Arbeit ist in vielen internationalen Institutionen präsent – so erwarb das New Yorker MoMA kürzlich Polednas "Double Old Fashion", in dem der Künstler Gläser aus dem so genannten "Barset" von Adolf Loos - einem Meilenstein des reduzierten Designs - filmisch inszenierte.