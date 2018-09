Kunst im Wohnzimmer: Eva Schlegel und Marianne Stålhös zeigen Arbeiten

Frauen in der modernen Kunst

Der erste Kunstsalon dieser Art wurde mit Michaela Schwarz-Weismann umgesetzt. Es war eine geführte Performance zu jedem ihrer Bilder. Die zweite Ausstellung wurde mit Arbeiten von Olivia Coeln und Marina Sula umgesetzt. Und nun, also ab 6. September, geht die Veranstaltung in die dritte Runde. Diesmal trifft die renommierte österreichische Künstlerin Eva Schlegel auf Marianne Stålhös. Die in Wien auf der Angewandten bei Brigitte Kowanz studierende Künstlerin mit mexikanisch-schwedischen Wurzeln wird im Rahmen der Schau einen Teil ihrer neuen Serie "Unsent" präsentieren.

Die Vernissage wird mit einführenden Worten von Nicolaus Schafhausen, dem Noch-Direktor der Kunsthalle Wien, der mit 31. März 2019 seine Tätigkeit vorzeitig beenden wird, eröffnet. Geplant sei dabei auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem aktuellen Kunstmarkt - mit Fokus auf Frauen in der modernen Kunst.

Die Ausstellung kann nach Voranmeldung (schreiben Sie dazu eine eMail an mail@emakaiser.com) bis 29. September besucht werden. Die dort zu sehenden Werke sind auch käuflich erhältlich.