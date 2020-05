Kunst auf Instagram: Die Bilder sind nicht totzukriegen

All das kann aber nicht erklären, warum altmeisterliche Posen und Motive nun im Onlinezeitalter wieder florieren: Die Verbindlichkeit des klassischen Bildungs- und Bilderkanons hat abgenommen, Gymnasiasten denken bei „Laokoongruppe“ vermutlich eher an eine Rockband denn an eine antike Skulptur.

„Ich glaube aber, dass es so etwas wie ein kollektives Bildgedächtnis gibt“, sagt Martin Hochleitner, der als Kunsthistoriker in Linz ein Seminar über „Referenzkunst“ abhielt und nun als Direktor des Salzburg Museums ebenfalls einen Aufruf zum Nachstellen von museumseigenen Bildern unterstützt. „Unsere allgemeine Bildästhetik ist stark von der Kunstgeschichte durchdrungen – sie wird in die unterschiedlichsten visuellen Bereiche transformiert und übersetzt“, sagt er.

Der Kunsthistoriker Aby Warburg (1866 – 1929) gilt als der erste, der im akademischen Feld die Kontinuitäten bildnerischer Codes über Zeit- und Stilgrenzen hinaus erforschte und dabei auch Werbung und andere populäre Bilder einband. Er prägte den Begriff der „Pathosformel“ für bildliche Ausdrucksweisen, die universell wirksam sind, und suchte sie in seinem „Bilderatlas Mnemosyne“ anhand von Vergleichstafeln zu systematisieren. Der nie vollendete Atlas, der nach Warburgs Tod in seine Einzelteile zersplittert wurde, wurde zuletzt rekonstruiert und liegt nun als Buch vor (Hatje Cantz Verlag, 200 €).