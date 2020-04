Kulturszene drängt Politik in Coronakrise zu Rundem Tisch

Die Kulturszene fordert von der Politik im Angesicht der Coronakrise einen Runden Tisch. In einem Streitgespräch mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) im ORF-"Kulturmontag" Montagnacht stellte der Direktor des Theaters in der Josefstadt, Herbert Föttinger, klar, sich dabei mit den Kollegen von Staatsoper, Burgtheater, Volkstheater und Theater an der Wien abgesprochen zu haben.

"Wir haben alle nur einen Wunsch: Setzen wir uns zusammen, und besprechen wir eine Strategie für den Herbst." Denn klar sei für alle, dass es nicht nur um die Lage der kommenden Monate gehe: "Wir werden auch einen Schutzschirm für die Kunst- und Kulturszene nach der Pandemie brauchen." Die Situation sei zweifelsohne dramatisch: "Wir brauchen die Hilfe der Republik Österreich, sonst wird es den Tod der Kunst und Kultur geben."