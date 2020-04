Kulturpolitik im "Kulturmontag": Eine Frage der Verantwortung

Sie wolle ja nicht verhindern, wiederholte sie zerknirscht, sondern hätte in der Pressekonferenz am vergangen Freitag zusammen mit Vizekanzler Werner Kogler darlegen wollen, was unter den herrschenden Bedingungen möglich sei.

Dabei wäre es so einfach gewesen. Lunacek hätte bloß sagen müssen: "Lieber Herr Föttinger, wir haben erste Schritte zur Normalisierung gesetzt. Aber wir werden erst in etwa zehn Tagen wissen, ob es aufgrund der Lockerungen zu einem Anstieg der Neuinfektionen gekommen ist. Wenn nicht, was wir natürlich hoffen: Dann können wir weitere Erleichterungen vornehmen. Dann können wir irgendwann vielleicht auch Kussszenen auf der Bühne zulassen. Aber derzeit können wir das nicht. Weil es unverantwortlich wäre."

Lunacek hätte auch sagen können: "Lieber Herr Föttinger, Sie können gerne wieder die Josefstadt aufsperren, wenn Sie den Revers unterschreiben, für alle möglichen Folgeschäden persönlich haften, also wirklich die volle Verantwortung übernehmen. Ich gebe aber zu bedenken: Ein Großteil des Josefstädter Publikums ist über 65 Jahre alt - und gehört daher zur gefährdeten Risikogruppe. Was ist, wenn auch nur einer Ihrer Besucher, mit Covid-19 infiziert, 40 oder 50 andere Zuschauer ansteckt? Immerhin sitzt man in Ihrem Theater über Stunden sehr eng nebeneinander. Sind Sie sicher, dass Sie die Verantwortung übernehmen können? Und sind Sie in der Lage, die intensivmedizinische Behandlung über Wochen zu finanzieren?"

Lunacek hätte mit den Worten schließen können: "Lieber Herr Föttinger, ich jedenfalls kann unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht garantieren, dass man die Josefstadt nach einer zweieinhalbstündigen Vorstellung wieder gesund verlässt. Und so lange ich das nicht garantieren kann, kann ich keine Versprechungen abgeben. Ich will Leben schützen - statt mit ihnen zu spielen."

Leider hat Ulrike Lunacek das nicht gesagt.