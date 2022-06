Kultursommer Wien: Leuchtturmprojekt, mit Leichtigkeit geflutet

Eine Studie lieferte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schlagende Argumente für die Weiterführung: 59 Prozent der befragten Teilnehmer hätten angegeben, kein weiteres Kulturangebot genutzt zu haben. Und 60 Prozent hätten das Familieneinkommen mit unter 2.000 Euro pro Monat beziffert.

Der Wiener Kultursommer mit seinen heuer 37 Spielorten – in Parks, auf Plätzen, in den Höfen von Gemeindebauten – ist mithin ein niederschwelliges Angebot. Auf dieses sei er, sagte Ludwig am Mittwoch im Rathaus, stolz. Und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sprach von einem „Leuchtturmprojekt“, das unter anderem von Hamburg kopiert wurde.

Für die Durchführung ist nicht mehr das Stadtmarketing zuständig: Man gründete eine Kultursommer Wien KS GmbH und gliederte diese in die Organisationsstruktur Basis.Kultur.Wien ein. Der bunte Veranstaltungsreigen wird also Bestand haben.

Am Konzept hat sich nichts geändert: Ein Board wählte aus 2.175 Einreichungen rund 600 Acts mit 2.000 Beteiligten aus. Als Budget stehen vier Millionen Euro zur Verfügung, 25 Prozent fließen als Honorare an die Künstler. Jeder bekommt also 500 Euro – unabhängig vom Aufwand. Manche, darunter „Omas gegen rechts“, dürfen zweimal auftreten.