Kulturpolitik: Warum ein Film Preservation Center gebraucht wird

Aber nicht nur das historische Filmerbe soll langzeitig gesichert werden. Auch die Sicherstellung der aktuellen Gegenwartsproduktionen des heimischen Kinos kann in der derzeitigen Situation nicht gewährleistest werden, warnt Loebenstein: „Es gibt die Idee, die auch stark von den österreichischen Produzenten ausgeht, dass man die zwei Dutzend österreichischen Spiel- und Doku-Filme pro Jahr, die vom Österreichischen Filminstitut gefördert werden, zukunftssicher auf Negativfilm sichert – so wie das auch die US-Hollywood-Studios tun.“

Allerdings könne man nicht alles auf Analogfilm überspielen, weiß Loebenstein: „Insofern muss man up to date bleiben, was digitale Sicherung und Digitalisierung analoger Filme betrifft.“

In den Kernfragen zur Handhabung des österreichischen Filmerbes treten Filmmuseum und Filmarchiv nun geschlossen auf. Das war nicht immer so. Doch von früheren Animositäten zwischen den Häusern will man heute nichts mehr wissen: „Es gibt eine große Schnittmenge an Interessen, und ich denke, ein gemeinsamer Termin bei der Staatssekretärin wäre konstruktiv“, so Loebenstein.

Einig ist man sich auch darüber, dass die Sicherung des filmischen Erbes ein eigenes Etat erhalten sollte. Derzeit läuft der Kostenaufwand für die Langzeitarchivierung als Budgetposten bei der Filmförderung: „Filmförderung und Filmerhaltung befinden sich in einer Konkurrenzsituation“, beanstandet Ernst Kieninger: „Da bedarf es eines Extra-Budgets.“