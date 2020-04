Kultur-Neustart: Kleine Sommerfestivals wollen leere Räume flexibel füllen

Die Politik hat bisher auf Experten aus der Praxis verzichtet. Aber die Zeit drängt. Eine Branche in Not ruft Hilfe: Kunst und Kultur brauchen rasch klare Regelungen.

So richteten am Mittwoch hunderte heimische Kulturschaffende einen Appell an die Kulturpolitik: Diese möge „endlich definitive Zeitpunkte und klare Kriterien und Zielsetzungen für die Wiederzulassung der Kunst- und Kulturaktivitäten bekannt zu geben“, forderten Unterzeichner wie Radek Knapp, Karl Markovics, Cornelius Obonya oder Chris Lohner.