Kultur im Wandel (5): Medien verschmelzen

Im Kino übt derzeit ein derart perfekt animierter Affe den Aufstand gegen seine menschlichen Unterdrücker, dass man jede Sekunde an diese gekonnt inszenierte Illusion glaubt. Die Computeranimation, die hinter "Planet der Affen" steckt, hat einen Grad an Realismus erreicht, der den Seher staunend zurücklässt. Bewegung, Mimik und Gestik des Primaten sind so natürlich, dass man sie nie hinterfragt.

Aber nicht nur bei Hollywood-Großproduktionen macht man große Schritte im Streben nach mehr Authentizität. Bei der bis Sonntag stattfindenden Videospiel-Messe GamesCom in Köln ist es nicht anders. Alles muss realistischer und optisch beeindruckender sein. Wobei die angestrebte "Echtheit" eine filmische Realität als Vorbild hat. Neue Kriegsspiele erinnern an Heldenepen im Spielberg-Stil, und das "Sportspiel ist eine Nachahmung des Sports, wie er im TV gezeigt wird", sagt Spieleforscher Steven Poole.