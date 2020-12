Kultur-Events: 2020 Jahr der Absagen, 2021 Jahr der Fragezeichen

Ohne große Galas gingen auch die Schriftstellerauszeichnungen wie der Literaturnobelpreis, der Buchpreis oder der Georg-Büchner-Preis vonstatten, ebenso war es beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Was 2021 nun kommt, ist höchst unsicher. Kaum etwas wird schon wieder ganz normal und mit großem Publikum stattfinden. In New York sind die Broadway-Theater bis mindestens Ende Mai dicht, die renommierte Metropolitan Opera (Met) gar bis mindestens September. Abgesagt für 2021 sind auch der Wiener Opernball und der Straßenkarneval in Rio und Deutschland.

Die Oscars sollen erst am 25. April über die Bühne gehen statt am 28. Februar; dafür die Golden Globes am 28. Februar. Die Grammys planen eine pandemiegeeignete Show am 31. Jänner.

Die Pandemie lässt auch die Filmfestspiele in Berlin umplanen: Die Berlinale soll nicht wie geplant vom 11. bis 21. Februar stattfinden. Stattdessen soll es im März einen digitalen Branchentreff geben, im Juni seien dann Filmvorführungen fürs Publikum geplant - sowohl in Kinos als auch open air, also draußen im Freien. Das Programm soll im Februar veröffentlicht werden, im März sollen die Filme professionellen Vertretern der Filmbranche online gezeigt werden.

Nach der Absage 2020 soll Rotterdam den Eurovision Song Contest im Frühling 2021 nachholen dürfen - Finalshow ist demnach am 22. Mai. Cannes will wieder im Mai stattfinden (11. bis 22.), die Art Basel Mitte Juni (17. bis 20.), das Filmfestival in Locarno im August (4. bis 14.).