Kultstar Shakin’ Stevens kommt nach Wien

„Ich war bei diesem Höhenflug in den 80ern sehr naiv in Bezug auf das Business. Ich hatte eine Managerin, die war so . . . hmm, wie sage ich das jetzt respektvoll? Na ja, sie war so, dass bald weder Tourveranstalter noch Plattenfirmen-Leute mit ihr arbeiten wollten. So etwas fällt immer auf den Künstler zurück. In den 90er-Jahren arbeitete ich kreativ immer weiter, aber Karriere-mäßig wühlte ich in einem Scherbenhaufen.“

In den Nuller-Jahren versuchte Stevens seinen Sound zu ändern, wandte sich dem Blues, Country und Americana zu. Aber damit traute sich schon gar keiner mehr an den Kultstar von einst heran. „Der Name Shakin’ Stevens war halt mit einem sehr speziellen Sound und einem sehr speziellen Image verbunden. Da ist klar, dass es dauert, bis die Leute das vergessen und mich als Musiker sehen wollen, der mehr zu bieten hat und nicht mehr wie wild herum hüpft.“