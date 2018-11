Kultserie "Breaking Bad" soll verfilmt werden

Ob aus dem Projekt ein Fernseh- oder Kinofilm werden soll, ist noch unklar. Ebenso, ob es sich um eine Fortsetzung von "Breaking Bad" handeln könnte oder um eine Vorgeschichte, wie sie bereits in "Better Call Saul" erzählt wird: Der Ableger rund um die Figur des Anwalts Saul Goodman (Bob Odenkirk) soll 2019 bereits in die fünfte Staffel gehen.

Zwischen 2008 und 2013 erzählte "Breaking Bad" sehr erfolgreich die Geschichte rund um Crystal-Meth-Koch Walter White ( Bryan Cranston). Für Serienschöpfer Gilligan wäre die Verfilmung das erste Projekt, nachdem er im Juli mit SonyTV einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben hat. Für Sony würde der Film wiederum einen großen Vorteil im Kampf gegen Konkurrenten wie Netflix & Co. bedeuten.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass auch "The Walking Dead" verfilmt werden soll: Drei Filme mit Andrew Lincoln, der in der Zombie-Serie Rick Grimes verkörpert, sind geplant.