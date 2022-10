Künstlerin Isolde Maria Joham 90-jährig gestorben

Die Kümstlerin Isolde Maria Joham ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die Landesgalerie NÖ mit, in der in den vergangenen Monaten eine Personale Johams zu sehen war. Joham (geboren am 28.05.1932 in Mürzzuschlag) war eine Pionierin der Glaskunst und Malerin.

Isolde Maria Joham, die im Mai 90 Jahre alt wurde, war lange Zeit Professorin für Glasmalerei an der „Angewandten“ und aktiv am Kunstgeschehen beteiligt.

Als Schöpferin monumentaler, hyperrealistischer Gemälde saß Joham aber stets zwischen allen Stühlen. Als sie 1982 ihre über mehrere Jahre „heimlich“ gemalten Gemälde erstmals im Wiener Palais Liechtenstein präsentierte, war der Hype um Pop Art und fotorealistische Malerei schon abgeklungen. An Netzwerke fand Joham keinen Anschluss. Sie malte dennoch weiter, jahrzehntelang. Nachdem Joham 2021 in der Schau „The 80s“ der Albertina Modern wieder aufgeblitzt war, liefert die Landesgalerie NÖ in Krems zuletzt jenen Auftritt, der auch die Werkentwicklung der Künstlerin sichtbar macht.

Glaskunst – Joham schuf u. a. die Fenster im Stiegenaufgang des MAK, Kirchenausstattungen und Skulpturen – ist dabei nur auf den ersten Blick eine von der Malerei getrennte Sphäre. Denn auch in den ab Mitte der 1970er Jahre entstandenen Bildern blieb Joham monumentalen Formaten treu. Dazu blieben Spiegelungen, Brechungen und Spiele mit der Durchsichtigkeit als Stilmittel bestehen.