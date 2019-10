Künstlerin Hanna Burkart: Ohne Wohnsitz für die Kunst

Die in Wien geborene Künstlerin Hanna Burkart lebt seit dreieinhalb Jahren ohne fixen Wohn- und Arbeitsort. Stattdessen schläft sie an verlassenen Orten, unter freiem Himmel, in Leerständen, die ihr temporär zur Verfügung gestellt werden, um sich so intensiv wie möglich mit den vor Ort gefundenen Gegebenheiten auseinanderzusetzen.

Begonnen hat es mit dem Projekt „Prehab“, das Hanna Burkart zusammen mit dem Künstler Philipp Furtenbach entwickelt und für zweieinhalb Jahre gelebt hat. Diese Zusammenarbeit ist seit einem Jahr beendet. Hanna Burkart ist nach wie vor Nomadin.

KURIER: Wie kommt man auf die Idee, seine Wohnung aufzugeben und ohne fixen Wohnort zu leben?

Hanna Burkart: Die Entscheidung traf ich bei einer zweimonatigen Reise, bei der ich alleine mit dem Motorrad, dem Zug und per Anhalter unterwegs war. Es war ein Drang von innen heraus, das tun zu müssen. Ich habe fünf Jahre alleine in einer wunderbaren Wohnung gewohnt und wollte ein anderes Wohn-Lebensmodell ausprobieren – einhergehend mit meinem großen Interesse an Orten, Architekturen und Menschen.

Welche Botschaft, welche Fragestellung steckt hinter diesem nun seit über drei Jahren laufenden Projekt?

Wichtig ist erstmal, dass es sich für mich gut anfühlt, dann weiß ich auch, dass alles, was daraus resultieren wird, ehrlich und wahrhaftig ist. Es geht mir darum, zu zeigen, dass es andere Wege und Möglichkeiten gibt, was den Umgang mit Orten, Räumen und Menschen anbelangt.