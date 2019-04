Künstler Sébastien de Ganay: Die Möglichkeit eines Post-Its

Nun zeigt der Künstler seine jüngsten Arbeiten in der Salzburger Galerie Nikolaus Ruzicska, einer weiteren Insel des abstrakten Archipels in Österreich: In einer zum puristischen Schauraum umgebauten ehemaligen Scheune sendet de Ganay hier seine Signale in intensivem Gelb, Blau und Orange.

Eine zentrale Werkgruppe de Ganays hat ihren Ursprung nämlich in Post-It-Zetteln, die gefaltet und danach in lackiertem Aluminium ausgeführt werden. „Ich arbeite seit 35 Jahren mit diesen Faltungen“, erklärt der Künstler dem KURIER. „Ich nutze die Technik, um Licht und Schatten einzufangen“. Mit Kantenlängen um die zwei Meter sei die gegenwärtige Serie aber „die größte, die ich je gemacht habe“.

Die Mischung aus Strenge und Verspieltheit hat Verwandte in Bildhauerei und Konzeptkunst. De Ganay sieht seine Faltungen – die Originalzettel werden von ihm stets akribisch aufbewahrt – aber doch aus der abstrakten Malerei entspringen: Die Urform des monochromen Quadrats löst sich bei ihm von der Wand, und während in einem gemalten Bild der Duktus des Pinselstrichs den Entstehungsprozess verrät, legt de Ganay in Objekt-Serien die Sequenz offen, in der zunächst die eine, dann die andere Kante umgebogen wird.

Ob das Resultat dann „Bild“, „Skulptur“ oder „Relief“ genannt wird, lässt der Künstler bewusst offen. Auch im Möbeldesign ist der Franzose aktiv – eine ab 2000 entstandene Werkgruppe, die auf dem Flächennetz regulärer Kartonboxen basiert, ist dezidiert zum Be-Sitzen gedacht. Den österreichischen Pionier benutzbarer Skulpturen, Franz West, bewundert de Ganay, „weil er sich einfach alle Freiheiten genommen hat“.