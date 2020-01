Künstler Oswald Oberhuber verstorben

„Man sollte keinen Stil entwickeln, eigentlich soll jedes Bild neu sein. Du bekommst irgendwann eine Routine und weißt, wie es wird. Sobald ich die gespürt habe, ist mir langweilig geworden“, sagte Oswald Oberhuber 2016 über sein Prinzip der „permanenten Veränderung“. Zu seinem 85. Geburtstag widmete das 21er-Haus einer der zentralen Persönlichkeiten der österreichischen Kunst nach 1945 eine umfangreiche Werkschau (siehe Link unten).

Nun ist der Oberhuber in der Nacht auf Freitag im Alter von 88 Jahren verstorben. Oberhuber, 1931 in Meran geboren, war neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch mehrfach Rektor an der damaligen Hochschule für Angewandte Kunst und zuletzt auch Mitglied der Kunstkurie.