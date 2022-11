Künstler Cornelius Kolig 80-jährig verstorben

Der Künstler Cornelius Kolig, eine zentrale Figur der Avantgarde in Österreich, ist gestorben. Der Künstler - Enkel des Malers Anton Kolig und Großneffe des Malers Franz Wiegele - wurde 80 Jahre alt. Kolig studierte von 1960 bis 1965 an der Akademie der bildenden Künste und wurde bald durch seine innovative Arbeit mit dem Werkstoff Plexiglas bekannt. Ab 1979 begann er mit dem Bau eines Gesamtkunstwerk, des "Paradieses", in seinem Geburtsort Vorderberg in Kärnten.

Kulturpolitische Kontroversen löste Kolig in den 1990er Jahren mit der Neugestaltung des Kolig-Saals im Kärntner Landhaus aus - die Fresken seines Großvaters waren dort 1938 von den Nazis abgeschlagen worden, die Neugestaltung machte Kolig zur Hassfigur der damals in Kärnten regierenden FPÖ unter Jörg Haider.

Bei einem Hochwasser 2003 wurden große Teile des Paradieses und viele seiner Werke vernichtet, Kolig arbeitet dennoch unbeirrt daran weiter. Das "Paradies" soll nun auch seine letzte Ruhestätte werden, erklärte seine Ehefrau gegenüber der Kleinen Zeitung.

_ Der Artikel wird laufend aktualisiert