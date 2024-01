Künstler Carl André, Hauptvertreter des Minimalismus, ist tot

Seine Werke waren eine radikale Absage an alles Heroische, Phallische und Aufrechte, das man gemeinhin mit dem Begriff "Skulptur" assoziierte: Mit Metallplatten am Boden, so genannten "Floor Pieces", oder ausgelegten Ziegelsteinen wurde Carl André zum Hauptvertreter der Kunstrichtung, die man Minimalismus nennt. Wie US-Medien berichten, ist der Künstler nun 88-Jährig in einer Pflegeanstalt in Manhattan gestorben.

Nicht wirklich spröde

Andrés radikale Reduktion wurde von den Zeitgenossen oft als spröde oder auch unsinnlich bezeichnet, bei genauerer Auseinandersetzung entfaltete sie aber enorme Konzentration und auch eine - anders gedachte - Form von Monumentalität. Im Kanon der jüngeren Kunstgeschichte ist der 1935 geborene Bildhauer, der sich selbst gern als bärtiger Kauz in Arbeitskleidung präsentierte, damit fest verankert. Dennoch wurde sein Ruf nachhaltig beschädigt, als sich der Künstler 1988 wegen des Verdachts des Mordes an seiner Frau, der Künstlerin Ana Mendieta, vor Gericht verantworten musste. Er wurde freigesprochen.