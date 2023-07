Künstler analysieren Aufzeichnung, die zu Frankreich-Krawallen führte

In die Aufarbeitung jenes Vorfalls, der nach einer Polizeikontrolle in Nanterre zum Tod des Teenagers Nahel und danach zu einer beispiellosen Welle von Unruhen in Frankreich geführt hatte, hat sich nun ein bekannter Künstler eingeschaltet: Der Brite Lawrence Abu Hamdan, der sich seit langem mit der Rolle von akustischen Beweismitteln befasst, veröffentlichte eine Analyse der Aufzeichnung, in der der Hergang der Kontrolle durch Nachbearbeitung klarer zu hören sein soll.