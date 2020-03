Krzysztof Penderecki: Einer, der Menschlichkeit auch in Musik verwandelte

Doch Penderecki konnte auch anders. So schrieb er vielen Künstlern Werke auf den Leib. Geigerin Anne-Sophie Mutter („Metamorphosen“) gehörte dazu. Oder Cellist Mstislaw Rostropowitsch. Auch der unvergessene Mariss Jansons war einer der Adressaten von Pendereckis Botschaften. Sowie Stargeiger, Bratschist und Dirigent Julian Rachlin.

„Es war eine Ehre, mit diesem einzigartigen Menschen arbeiten zu dürfen“, sagt Rachlin im KURIER-Gespräch. „Wir Interpreten sind nur die Ausführenden. Krzysztof aber war ein Schöpfender“, so Rachlin, der 2000 Pendereckis „Sextett“ und 2012 das „Konzert für Violine, Viola und Orchester“ im Wiener Musikverein (mit Jansons, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Janine Jansen) zur Uraufführung brachte. „Ich sehe mich daher als Botschafter von Krzysztofs Musik – in all meinen Aktivitäten.“

Aktiv wurde übrigens auch Hollywood, das Pendereckis Klänge so höchst effektvoll in Klassikern wie „Der Exorzist“, „Shining“, „Fearless“ oder „ Shutter Island“ einsetze. Und die Oper? Auch auf diesem Gebiet war Penderecki erfolgreich. Doch das letzte Projekt – „Phaedra“ für die Wiener Staatsoper – ließ sich nicht mehr realisieren. Dafür durfte Penderecki noch eines erleben: Erst Anfang März dieses Jahres konnte er seine zweite Frau Elzbieta nach 55 gemeinsamen Jahren in einer kleinen Zeremonie kirchlich ehelichen. Der letzte Triumph eines Giganten.