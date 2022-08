Kritikerumfrage: Volkstheater Wien räumt mit "humanistää!" ab

Großer Erfolg für das Volkstheater Wien: Bei der jährlichen Kritiker-Umfrage des deutschen Fachmagazins "Theater heute" konnte die Produktion "humanistää!", die sich mit dem Werk Ernst Jandls auseinandersetzt, gleich in vier Kategorien den Sieg davontragen: Der Abend wurde als Inszenierung (Claudia Bauer) und Bühnenbild des Jahres (Patricia Talacko) gewählt, Andreas Auerbach schuf die Kostüme des Jahres, Samouil Stoyanov wurde zudem zum Schauspieler des Jahres gewählt.

"Schweißtreibende Verse"

Stoyanov wird in der neuen Ausgabe des Magazins nicht nur für seine "schweißtreibenden Verse" in der Inszenierung gelobt, sondern auch für seine Rollen und Tänze in "Karoline und Kasimir - Noli me tangere" vom Nature Theater of Oklahoma, ebenfalls am Volkstheater Wien. Auch das Stück des Jahres ist eine Koproduktion des Volkstheaters, nämlich Helgard Haugs "All right. Good night.". Die Theatermacherin von Rimini Protokoll bringt darin zwei Ereignisse zusammen - zum einen das Verschwinden der Passagiermaschine auf Flug MH370, zum anderen die Demenzerkrankung ihres Vaters. Ungewöhnlich ist, dass das Publikum die Geschichte verfolgt, indem es über weite Teile einen eingeblendeten Text mitliest.