So ist "Star Wars": Chewie, wir sind zu Hause

"Das Erwachen der Macht" knüpft an den bisher zeitlich letzten Teil, die Episode VI, an. Auf beiden Seiten - Gut und Böse - übernimmt 30 Jahre später die nächste Generation, mit kräftiger Unterstützung der Original-Darsteller. Die Staffelübergabe glückt hervorragend: Die "next generation" bekommt eine Aufgabe, die mindestens so groß ist wie die von Han Solo, Luke Skywalker und Co. Es geht wieder um das ganze Universum, um die dunkle Seite der Macht, um Väter und Söhne und Töchter. Eine dunkle Organisation - die "Erste Ordnung" - will die Republik zerstören und bedient sich dazu äußerster Gewalt. Mit dabei: der bisher größte (im Sinne von mehrere Meter) Bösewicht überhaupt (als Hologramm). Die Rebellen kämpfen dagegen an, die junge Generation muss den Umgang mit der Macht erst lernen.