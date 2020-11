Paul Bettany in Coming-out-Drama: Begräbnis mit Geheimnis

Paul Bettany, bekannt für seine Marvel-Film-Rollen als J.A.R.V.I.S. und Vision, spielt Onkel Frank mit feinsinniger Sensibilität und wachsender Verletzlichkeit. Regisseur Ball ist sichtlich bemüht, sein in herrlich honiggelben Farben fotografiertes, liebevolles Coming-out-Drama mit komischen Untertönen zu unterfüttern, um das melodramatische Potenzial in Zaum zu halten. Es gibt Schmunzel-Intermezzi, an denen meist Franks super-netter Liebhaber Wally (Peter Macdissi, Balls Lebenspartner) und sein saudi-arabischer Bart beteiligt sind. Gegen Ende hin jedoch beginnen alle Stricke der Zurückhaltung zu reißen, und die Geschichte kippt ungebremst in ein gigantisches Kitschbad der Gefühle.