Kritik zu Chloé Zhaos "Eternals": Tausend Jahre sind ein Tag

Was in der Antike die Götter, sind im Marvel Cinematic Universe (MCU) die „Eternals“. Ausgestattet mit übernatürlichen Kräften, wandeln sie seit 7.000 Jahren ewig jung über die Erde. Niemals jedoch greifen sie in den Verlauf der Geschichte ein, obwohl ihnen das angesichts der kriegerischen Abläufe oft schwerfällt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Menschen vor den Deviants zu schützen, die sich in Form von grauslichen Dinosauriern gerne einen menschlichen Zweibeiner zum Gabelfrühstück pflücken möchten.