Ein Triumph der Paradiesvögel an der Volksoper

2022 kann das Haus am Gürtel an diesen Triumph anknüpfen, denn man verfügt über zwei großartige Darsteller in den Hauptpartien, die nicht nur bei den Hits („Ich bin was ich bin“, „Mascara“, „Die beste Zeit“ oder auch das titelgebende „La Cage aux Folles“) punkten, sondern bei allem Irr- und Aberwitz eine berührende Liebesgeschichte erzählen. Die Rede ist von Drew Sarich als Albin/Zaza und Viktor Gernot als Georges – ein so gleich-ungleiches Paar, das allmählich ein bisschen in die Jahre kommt, es sich in Saint-Tropez mit seinen Freunden und dem Butler Jacob („Ich bin eine Zofe!“) gut eingerichtet hat. Bis Georges’ Sohn Jean-Michel („ein Fehltritt“) erscheint und verkündet, dass er die schöne Anne heiraten will. Denn die Freude darüber schlägt bald in Chaos um, ist Anne doch die Tochter eines erzkonservativen Provinzpolitikers, der bunte, schwule Vögel so gar nicht leiden kann.