Kritik zu "Als wir tanzten": Aufrecht wie ein Nagel

Die Leidenschaft, mit der der junge georgische Tänzer und Schauspieler Levan Gelbakhiani seine innere Zerrissenheit an den Fesseln georgischer Tanztraditionen reibt, ist eine Augenweide für sich. Er sekundiert sein ausdrucksstarkes Gesicht mit den Bewegungen seines Körpers, der sowohl im Ballettsaal als auch im Techno-Club im Rausch der ersten Liebe explodiert.

Regisseur Levan Akin, Sohn georgischer Eltern, geboren in Schweden, breitet die georgischen Gepflogenheiten in all ihren Schönheiten und Beschränkungen liebevoll und weitschweifig aus. Die Bilder sind oft umwerfend, beispielsweise dann, wenn die Jugendlichen an einem goldenen Spätsommertag in einem alten Landhaus Party feiern und die Natur in allen Technicolor-Farben glüht wie in einem Film von Douglas Sirk.