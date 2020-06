Kritik: Weltuntergang im "Hotel Savoy"

Im Mittelpunkt von " Hotel Savoy" (der Roman erschien 1924) steht ein verfallendes polnisches Hotel, Metapher für die Habsburger-Monarchie, bevölkert von Kriegsheimkehrern, versoffenen, dubiosen Geschäftemachern, armen Schluckern und verschuldeten Mädchen, die ihre Körper verkaufen müssen.

Der Hoteldirektor ist gefürchtet und unsichtbar, ein alter Liftboy verleiht Geld und pfändet verschlossene Koffer. Geschundene Fabriksarbeiter hoffen auf die Hilfe eines Milliardärs aus Amerika, aber der will nur spielen. Am Ende geht das Hotel in den Wirren der Revolution in Flammen auf.

Im Mittelpunkt der schönen, gescheiten, aber ein bisschen zu sehr in die eigene Bedeutsamkeit verliebten Inszenierung von Ingo Berk ist der groß aufspielende Marcello de Nardo als geisterhafter, beängstigend bösartiger Hoteldiener Ignatz. Eine hinreißende Darstellung, für die es zu Recht Bravos gab.

Dominik Warta gibt die eigentliche Hauptfigur, den Kriegsheimkehrer Gabriel Dan, zunächst wunderbar lakonisch, dann bremst er sich selbst ein wenig durch Textunsicherheiten – dennoch eine feine Arbeit. Susa Meyer als hinkende Barsängerin, Andrea Bröderbauer als spröde Varieté-Tänzerin, Christoph F. Krutzler als lebenspraller Revolutionär, und all die anderen bieten eine starke Ensembleleistung.

Heimlicher Hauptdarsteller das Abends ist das Einheitsbühnenbild von Damian Hitz: Eine bröckelnde Hotelhalle mit Bar, Aufzug und tunnelartigen Verbindungen in die Unterwelt. Davon abgesehen übertrieb man es ein wenig mit Kunstnebel, Rauch und Explosionen – das Atmen im Zuschauerraum wurde zeitweise zur Qual.