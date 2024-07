Lichte Klangschönheit unter einem Grandseigneur

von Helmut Christian Mayer

Herbert Blomstedt ist ein Phänomen. Der US-Amerikaner ist mittlerweile 97 Jahre alt und steht in seiner bespiellosen Karriere immer noch am Pult. Heuer sind noch Auftritte in Leipzig, Berlin und im Jänner 2025 in München geplant. Jetzt erlebte man den Grandseigneur der Dirigenten beim ersten Konzert der Wiener Philharmoniker im vollen Großen Festspielhaus

Als Hauptwerk der Matinee erklang die 2. Symphonie „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, eine Sinfoniekantate mit Worten aus der Heiligen Schrift, nach dem Vorbild von Beethovens „Neunter“ komponiert aber deren hymnischen Tonfall ostentativ vermeidend.