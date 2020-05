Kritik - Nestroys "Lumpazivagabundus"

Zauberposse mit Gesang: So lautet die Genrezuordnung von Johann Nestroys Klassiker "Der böse Geist Lumpazivagabundus". Regisseur Georg Schmiedleitner zeigt das Stück fast ohne Zauber, ohne Possen und ganz ohne Gesang. Viel bleibt da leider nicht übrig. Aber das, was übrig bleibt, ist interessant.



Das Feenreich ist jetzt ein schäbiges Altersheim, wo die Zauberwesen senil herumsitzen und gelangweilt ihre Wette auf die Lebenswege dreier Handwerker abschließen: Was ist stärker, das Geld oder die Liebe?



Die Antwort wird am Ende lauten: weder - noch, sondern die Spießigkeit.

Dass Schmiedleitner diese vergreisten Geister von gestandenen Alt-Josefstädtern wie Lotte Ledl oder Gideon Singer spielen lässt (die auch ordentlich "josefstädtern" beim Sprechen), mag eine böse Pointe sein. Denn die sich anschließende, brutal auf zwei Nettostunden eingestrichene Aufführung hat nichts mit dem zu tun, was hier früher unter dem Titel Nestroy so lief.