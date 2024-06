Schostakowitschs virtuoser Trotz und prächtige Klanggemälde von Sibelius

Von Susanne Zobl

Trotzige Rhythmen im Staccato, der Bogen hüpft über die Saiten wie in einem frohsinnigen Trotz, der Dialog mit dem Orchester ist eröffnet. Dmitri Schostakowitschs 1. Cellokonzert in Es-Dur gibt den Auftakt zum Konzert der Wiener Philharmoniker mit Andris Nelsons am Pult und Gautier Capuçon als Solisten.