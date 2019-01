Kritik des Neujahrskonzerts 2019: Walzer, Marsch!

Der „Donauwalzer“: Ebenfalls mehr Kopf als Bauch, kann man nicht besser, jedoch anders spielen.

Der „Radetzkymarsch“: Eine Show fürs Publikum, ohne jeden Kommentar. Es ist kein Kapellmeister in Erinnerung, der sich so sehr auf das Dirigieren des Mitklatschens fokussiert hat wie diesmal Thielemann. Man erinnert sich an Harnoncourt, der bei seinem ersten Neujahrskonzert die Urfassung dieses kriegerischen Marsches an den Anfang gesetzt und das Mitklatschen untersagt hatte. Oder an Barenboim, der bei der Zugabe als Friedensbotschafter händeschüttelnd durch die Musikerreihen gegangen war. Oder an Jansons, der beim „Donauwalzer“ die sentimentale östliche Seele mit der wienerischen Noblesse so brillant verbunden hatte. Oder an Mehta, den Wienerischsten der vergangenen Jahre.

Das ist ja das Wunderbare am Neujahrskonzert: Dass jedes anders klingt, sofern man es ernst nimmt. Noch nie war Wien musikalisch so nahe an Dresden und Berlin.

Fazit: Zackiges Prosit!