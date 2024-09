Josefstadt-Premiere: Alpenkönig Van Helsing bittet zur Therapie

Im Gegensatz dazu kann einem der jammernde Rappelkopf (Michael Dangl) fast schon leid tun. Er wirkt in seiner schieren Verzweiflung über die Welt an sich erschöpft. In seinem Wahn über die vermeintlich bösen Absichten aller erscheint er weniger als polternder Ungustl denn als ein ehrlich Verzweifelter.

Geraunzt wird reichlich, allen voran über die Frauen. Die vorletzte ist ihm „vor Bosheit“ weggestorben und die derzeitige, die vierte, ist angeblich „vier Mal so falsch“ wie die vorherigen. Dass diese (Alexandra Krismer) ihn in Wahrheit immer noch mag, ist ein Wunder, das er am Ende gerade noch rechtzeitig erkennt, nachdem ihm der Alpenkönig einen Spiegel vorgehalten hat und in Leuchtschrift das Wort „Erkenntnis“ auf Bühne auftaucht. Die Grobheit, mit der dem Rappelkopf zu dieser verholfen wurde, war vielleicht etwas derb, aber immerhin, im Gegensatz zum ersten Teil des Abends, deutlich zu verstehen.