Ausstellung "Substanz": Eine Feier der unreinen Kunst

Es ist ein offenes Geheimnis: Nur ein kleiner Teil jener Menschen, die sich zum Künstlerdasein berufen fühlen und/oder eine künstlerische Ausbildung abschließen, reüssieren auch in dem System, das im engeren Sinn „Kunst“ heißt und in dem Ausstellungen, Kunstverkäufe, Lehraufträge an Kunstunis oder Projektbeteiligungen die sprichwörtliche Butter aufs Brot schmieren.

Neben all jenen, die sich im Laufe ihres Lebens andere Berufsfelder suchen – oft, ohne dabei ihr künstlerisches Tun ganz aufzugeben – gibt es auch solche, die Fuß im System fassen können, sich aber irgendwann entscheiden, außerhalb davon tätig zu werden.

Der Wiener Christian Bazant-Hegemark, einst Student bei Gunter Damisch und Daniel Richter an der Wiener Akademie der Bildenden Künste, ist ein solcher Typ: Neben seiner Tätigkeit als Maler und Zeichner war er unter anderem Videospielentwickler, derzeit durchläuft er eine Psychotherapie-Ausbildung. Außerdem kuratierte er gemeinsam mit Esther Hladik die aktuelle Gruppenausstellung „Substanz“ im Wiener Künstlerhaus, die genau den geschilderten Hybrid-Künstlertyp in den Fokus nimmt.