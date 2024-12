Die „Dancing Stars“ der Wiener Designgeschichte: Das MAK würdigt Dagobert Peche

Als der Designer Dagobert Peche 1917 die Filiale der Wiener Werkstätte in Zürich einrichtete, ließ er eine Daphne-Figur über dem ganzen Ensemble thronen – und aus den Vitrinen und Kommoden, die nun in einem Bereich der wunderbaren Ausstellung „Peche Pop“ im Wiener MAK zu sehen sind, quollen die Lorbeerblätter nur so hervor.

Luxusobjekte – edle Möbel, Schmuck, Trinkgefäße – werden schnell einmal als „Objekte der Begierde“ bezeichnet. Doch selten ist die Triebhaftigkeit so unmittelbar spürbar in die Dinge eingeschrieben wie in den geschwungenen Tischbeinen, den voluminösen Sitzpolstern und den geschraubten Silberkörpern, die nun in überwältigender Zahl und Dichte in dieser Museumsschau auftreten.