"Arcimboldo - Bassano - Bruegel": Im Märzen der Bauer das Museum besucht

Sie sehen schon: Der Menschheit steht seit jeher eine reiche Bildsprache zur Verfügung, um das Werden und Vergehen zu beschreiben und das, was einen unmittelbar beschäftigt, in einen größeren Zusammenhang einzufügen. Sehr oft speist sich das Vokabular aus dem Fundus der Natur, greift auf Pflanzen, Jahreszeiten, aber auch den Lauf der Gestirne zurück. Womit wir im Kunsthistorischen Museum angelangt wären.

So empfangen auch Globen, Sternkarten und Giorgiones Bild der „Drei Philosophen“ am Beginn der Schau.

Gerade diese Blickführung bleibt die Schau allerdings schuldig: Der Parcours springt zwischen sehr vielen Unterthemen hin und her und illustriert diese nicht immer mit den stärksten Objekten – allzu oft sind es aufgeschlagene Bücher. Und wo ein solches tatsächlich aussagekräftig wäre – das sogenannte „Liechtenstein Tacuinum Sanitatis“ bildet eine Brücke von mittelalterlichen Handbüchern zu Pieter Bruegels Jahreszeitengemälden –, ist es so ungeschickt in einer Ecke platziert, dass es die wenigsten Besucher bemerken werden.

In den folgenden Kabinetten ist dann wieder Themen-Hopping angesagt: Es geht um Darstellungen der Lebensalter, um Anleihen bei der Antike, aber auch um Immobiliendeals venezianischer Kaufleute. Diese erwarben nämlich gern Villen auf dem Festland, was sich in Kunst und Lyrik in einer neuen Natursehnsucht niederschlug.