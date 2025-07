"Wotruba International": Ein Familientreffen der modernen Bildhauerei

Die Ausstellung „Wotruba International“ (bis 11. 1.) passt so gesehen zu den Jubiläen von Kriegsende und Staatsvertrag , und sie passt nicht zuletzt ins Belvedere 21: Dessen Ursprungsbau, von Karl Schwanzer für die Weltausstellung 1958 konzipiert, bestückte der Bildhauer einst mit Reliefs, später hatte er hier seine erste große Solo-Schau in Wien.

Die Schau, der intensive Recherchen in dem seit 2011 ans Belvedere angedockten Wotruba-Nachlass vorausgingen, erzählt von diesen Netzwerken in einem eleganten Parcours, der maßgebliche Wotruba-Werke mit ausgewählten Arbeiten internationaler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen paart.

Und doch wollen die Kuratorinnen Verena Gamper und Gabriele Stöger-Spevak den Bildhauer, der auch als Professor an der Wiener Akademie der bildenden Künste die heimische Szene massiv prägte, bewusst „entösterreichern“: Denn es war der vor dem Krieg aufgebaute und im Schweizer Exil ausgebaute internationale Ruf, der den Sockel für Wotrubas Status in seiner Heimat bildete.

Viele von ihnen kannte Wotruba persönlich: So äußerte sich der Franzose Aristide Maillol, dessen Frauenakt „Gefesselte Aktion“ (1905) am Eingang empfängt, 1937 in Paris anerkennend über Wotrubas „Torso“ (1928/’29) – was dieser zum Eigenmarketing auch gleich auszuschlachten wusste.

In der Folge war Wotruba bei internationalen Ausstellungen präsent – bei mehreren Venedig-Biennalen, den frühen documentas in Kassel, der Überblicksschau „New Images of Man“ im New Yorker MoMA 1959. Seine Werke trafen dort auf jene von Alberto Giacometti, Henry Moore, Germaine Richier oder Louise Nevelson.

Die Wiener Schau vollzieht einige Paarungen exakt nach – und gibt damit über den Wotruba-Fokus hinaus einen generellen Einblick in die Bildhauerei um 1950.