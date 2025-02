Image-Maker mit Hang zur Melancholie: Starfotograf Anton Corbijn in Wien

Ein Who’s who der Pop-Kultur ist in Schwarz-Weiß-Porträts im Bank Austria Kunstforum Wien versammelt. Promis und Künstler aus den Genres Musik, bildende Kunst, Literatur und Mode, oft düster, grobkörnig und sehr suggestiv im Bild, sind zugleich der Stoff für einen veritablen Medienhype.

Nick Cave, Patti Smith, Tom Waits, Miles Davis – das Gesicht in den Händen – und in einem eigenen Raum: die britische Band Depeche Mode …

Mehr als Promi-Pics

Es geht dabei nicht oberflächlich nur um Celebritys, sondern vor allem auch um die spezielle Ästhetik der Bilder, um die oft melancholisch-hintergründigen Ansichten etwa Gerhard Richters – von hinten beim Betrachten eines seiner Werke – oder um seine Kompositionen zu Tod, Auferstehung und Trauer.

So hat der Pfarrerssohn für die Serie „Cemeteries“ (1982/’83) auf katholischen Friedhöfen in Mailand und Wien religiöse Skulpturen zum Totengedenken fotografiert. Daran erinnern auch Setting, Symbole und Motive aus der christlichen Ikonografie und der Kunstgeschichte bei einzelnen Musiker-Aufnahmen. So dachten manche, Corbijn habe Heiligenbilder der Popkultur erfunden als Rebellion gegen seine strenge protestantische Prägung.

„Meine Welt“ als Opening der Retrospektive in sieben Kapiteln zeigt eher Überraschendes, jedenfalls keinen „Rock-Star“, sondern Corbijn, wie er, der Introvertierte, im Selbstbildnis und einem durchgestrichenen ANTON in Versalien und durch die Auswahl seiner Favourites selbst gesehen werden möchte.