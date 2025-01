Das Ende des Bank Austria Kunstforums schien Ende des vergangenen Jahres fast schon besiegelt, doch die intensiven Bemühungen zum Erhalt des Ausstellungshauses zeigten einen Teilerfolg: Wie das Kunstforum am Freitag bekannt gab, habe man sich mit der Bank Austria auf eine „finanziell und zeitlich gesicherte Übergangsperiode“ geeinigt. Diese solle es ermöglichen, eine neue Trägerstruktur mit neuen Partnern und Sponsoren zu entwickeln.

Fallschirm

Konkret bedeutet dass, dass die Bank den Betrieb noch im ersten Halbjahr 2025 voll finanziert und darüber hinaus den Übergang in eine neue Organisationsform unterstützt, wie der Sprecher des Kunstforums auf Nachfrage erklärt. Der Ausstellungsbetrieb für die bevorstehende Schau „Anton Corbijn - Favourite Darkness“, die am 14. 2. eröffnet, sei damit sichergestellt. Für die im zweiten Halbjahr geplante Ausstellung zu Marina Abramović benötige das Haus aber weitere Sponsoren - man führe Gespräche in alle Richtungen.