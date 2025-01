Kunstforum Wien: Nächste Ausstellung findet statt

Am Mittwoch wurde bekannt , dass das Gebäude Renngasse 2/ Freyung 8 in der Wiener Innenstadt, ehemals im Besitz der insolventen Signa Prime Selection AG, von der JR Investment GmbH, einem Unternehmen der Privatstiftung des oberösterreichischen Industriellen Josef Rainer gekauft wurde.

Am vergangenen Sonntag war die große Saisonausstellung des Kunstforums zu Paul Gauguin zu Ende gegangen. Die nächste Präsentation ist dem Fotografen und Filmemacher Anton Corbijn gewidmet, der mit seinen schwarz-weißen Bildern von Pop- und Filmstars, aber auch mit Musikvideos für Bands wie U2 bekannt wurde. Die Schau werde planmäßig am 14. Februar eröffnen, sagt Brugger auf KURIER-Nachfrage: Ein unmittelbarer Auszug konnte also abgewendet werden. Die Mietverträge des Kunstforums mit der Signa Prime waren zuvor stets nur jahresweise verlängert worden, jener für 2024 lief mit Ende Dezember aus.