40. Todestag von Ian Curtis: Zeitzeugen erinnern sich

Ian Curtis erhängte sich in der Nacht auf heute in seiner Wohnung in Macclesfield bei Manchester. Er wurde 23 Jahre. Diese Schlagzeile schockte vor 40 Jahren die Musikwelt. Es war das Ende von Joy Division – und der Anfang einer kultischen Verehrung, die bis heute anhält. Die Band wurde zum Mythos, deren Geschichte immer wieder neu und anders aufgerollt wird. Aber es gibt auch viel zu erzählen, über das Ende des Punk und das Auftauchen einer Band, die eine Zeitenwende in der Popmusik einläutete.

Musikgeschichte schrieben Joy Division mit nur zwei (!) Alben: „Unknown Pleasures“ (1979) und Closer (1980). Diese Veröffentlichungen, die zunächst eher in Insiderkreisen bekannt waren, gelten längst als visionär und epochal. Die Mischung aus drückender Melancholie und gefrorener Schönheit gebar eine düstere Eleganz.

Zwar war Punk für die Werdung von Joy Division maßgeblich verantwortlich gewesen, aber dieser wurde kreativ überwunden und weitergedacht. Das „Fuck you“ des Punk wurde zu einem „I am fucked“. Ich bin am Ende. Auf Songs wie „Atmosphere“ und Zeilen wie „Don't walk away in silence“ haben The Cure und andere Epigonen ihrer Karriere gegründet.