Anton Corbijn gab dem Sound von Depeche Mode ein Bild

Der 1955 geborene Anton Corbijn ist einer der wegweisendsten, visuellen Künstler seines Genres, der mit Musikern wie U2, Joy Division, Nirvana und The Rolling Stones Musikvideos, Plattencover und PR-Fotos aufnahm. Seine Bilder zeigen eine charakteristische Bildsprache. Meist schwarz-weiß, stets kontrastreich, körnig und selten nachträglich bearbeitet. Er positioniert seine Protagonisten bevorzugt in realer Umgebung, umgeben von natürlichem Licht, um einen authentischen Moment einzufangen. Anton Corbijn wollte immer die Menschen hinter der Musik in den Vordergrund rücken. Daher sieht man in seinen Bildern meist auch keine Instrumente herumstehen - es gibt es kaum Konzertfotos. Er wollte Musiker abseits der Bühne präsentieren.

Fotografie alleine reicht dann oft nicht mehr und so fing er an, Musikvideos zu produzieren. Mit Erfolg. Seine ikonischen Musikvideos mit Depeche Mode und U2 führten schließlich zu größeren Film-Projekten, wie “The American” mit George Clooney, “A Most Wanted Man” mit Philip Seymour Hoffman (selig!) und “Control” über den Joy Division Lead-Sänger Ian Curtis (ebenfalls selig!).