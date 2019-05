Kritik an Bestellung des Filmbeirats: „Schlag in die Magengrube“

Gemeinsam mit Burger-Utzer, Regisseurin Katharina Mückstein, Doku-Filmemacher Sebastian Brameshuber und zahlreichen anderen Branchenmitgliedern wurde die Plattform IG Filmkultur ins Leben gerufen. In deren Rahmen wurde ein offener Brief an den Kulturminister verfasst und die Forderung erhoben, die Berufung zu überdenken.

Doch das Büro Blümel weist dieses Ansinnen zurück. Auf KURIER-Nachfrage bezeichnete man die Kritik an den neuen Beiräten als „absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar“. Es handle sich um „erfahrene, qualifizierte und engagierte Persönlichkeiten“.

Im Falle von Hannes Fretzer etwa wies man darauf hin, dass dieser vor allem seine Erfahrungen mit „ Low-Budget-Produktionen“ einbringen könne.

Einer der neu in den Beirat Berufenen, der Filmproduzent Alexander Glehr, sagt gegenüber dem KURIER, dass seine Expertise von den vielfältigen Förderzielen im Experimentalbereich „am geringsten ist, doch Kompetenz kann man generieren.“ Zu den anderen neuen Mitgliedern könne er sich nicht äußern. Seiner Ansicht nach lenke die Beiratsdiskussion davon ab, dass die Filmförderung „katastrophal unterdotiert ist“. Er werde sich dafür einsetzen, dass man sie erhöhe.