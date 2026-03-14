"Krieg der Welten" mit 5 Oscars-Schmähpreisen überhäuft

Erst die Razzies, dann die Oscars: die Australierin Rebel Wilson (46) und der US-Rapper und Schauspieler Ice Cube (56) sind nun Empfänger von Hollywoods Spottpreisen.

Die Verleiher der Goldenen Himbeeren oder Razzies gaben die Preisträger der nicht ganz ernst zunehmenden Auszeichnungen am Samstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft bekannt. Traditionell werden die Schmähpreise einen Tag vor der Oscar-Verleihung verkündet.

Wilson ist vor allem für Filme mit derbem Humor bekannt. Sie spielte in der von Kritikern zerrissenen Action-Komödie "Bride Hard" mit. Das brachte ihr den Razzie als schlechteste Hauptdarstellerin ein. In der Männerriege steckte der Rapper Ice Cube diesen Preis für seine Hauptrolle in der "Krieg der Welten"-Neuverfilmung unter der Regie von Rich Lee ein. Dieser bei Prime Video veröffentlichte Science-Fiction-Streifen schaffte es nicht in die Kinos. Er war mit fünf Schmähpreisen der große Abräumer, darunter auch in der Top-Sparte als schlechtester Film, für Regie und Drehbuch.